В Раде боятся, что после войны Россия задушит Украину в объятиях

Игорь Шкапа.  
22.12.2025 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 40
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В Киеве опасаются, что Россия задействует по отношению к Украине тактику большевиков.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «5 канала» заявил депутат Верховной рады от порошенковской партии Владимир Арьев.

В Киеве опасаются, что Россия задействует по отношению к Украине тактику большевиков. Как передает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий спросил, нет ли угрозы, что после окончания боевых действий методом «мягкой силы», используя СМИ и культуру, Москва сможет добиться своих целей на Украине.

Арьев согласился, что «опасность сохраняется», отметив, что если бы Россия не относилась якобы свысока к украинцам, а действовала, как Великобритания по отношению к Шотландии, то «мы бы не вырвались».

«Напротив, было бы очень много сторонников, если бы Россия давала Украине возможности развивать свою культуру и все ограничивала бы в болезненных для себя моментах, как это было в начале после большевистского переворота, нам было бы очень тяжело вырваться», – сказал депутат.

Он боится, что такой подход может быть применен снова.

«Через несколько избирательных циклов, а может даже через один, можно ожидать, что начнут снова поднимать голову «какая разница» и под патриотической риторикой. Как это было в Грузии с «Грузинской мечтой», – тревожится Арьев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить