В следующем году Запад открыто и масштабно вползёт в украинский конфликт

Елена Острякова.  
21.12.2025 19:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 955
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Запад введет войска на Украину в 2026 году, но это будет не экспансия, а инфильтрация. Такое решение было принято в июле 2024 года на саммите НАТО в Вашингтоне.

Об этом военный эксперт Владислав Шурыгин заявил в интервью книжному центру «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад введет войска на Украину в 2026 году, но это будет не экспансия, а...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На ней, на закрытой встрече группы стран, в том числе, американцев, были сделаны выводы, что к весне 2026 года Украина начнет очень серьезно выдыхаться, что в одиночку она уже не сможет тянуть, и нужно будет начинать медленное инкорпорирование в войну – Запада», – сказал Шурыгин.

По расчетам НАТО, западное присутствие поможет киевскому режиму мобилизовать на фронт еще 1,5-2 млн человек.

«Это будут не дивизии и бригады, которые пойдут на фронт. Это будет постепенный завод своих подразделений: сначала логистических, потом ремонтных или обучающих – в западные украинские регионы. Они будут высвобождать и тем самым отправлять на фронт украинский контингент.

Возможно выстраивание в 2026-27 году западного контингента вдоль границ Белоруссии. Это освободит еще украинцев. Затягивание ПВО на территорию Украины, поддержка авиационная из Польши, Румынии и Чехии. То есть задача – войти в войну настолько, чтобы Украина могла еще держаться», – сказал Шурыгин.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить