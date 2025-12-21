В следующем году Запад открыто и масштабно вползёт в украинский конфликт
Запад введет войска на Украину в 2026 году, но это будет не экспансия, а инфильтрация. Такое решение было принято в июле 2024 года на саммите НАТО в Вашингтоне.
Об этом военный эксперт Владислав Шурыгин заявил в интервью книжному центру «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«На ней, на закрытой встрече группы стран, в том числе, американцев, были сделаны выводы, что к весне 2026 года Украина начнет очень серьезно выдыхаться, что в одиночку она уже не сможет тянуть, и нужно будет начинать медленное инкорпорирование в войну – Запада», – сказал Шурыгин.
По расчетам НАТО, западное присутствие поможет киевскому режиму мобилизовать на фронт еще 1,5-2 млн человек.
«Это будут не дивизии и бригады, которые пойдут на фронт. Это будет постепенный завод своих подразделений: сначала логистических, потом ремонтных или обучающих – в западные украинские регионы. Они будут высвобождать и тем самым отправлять на фронт украинский контингент.
Возможно выстраивание в 2026-27 году западного контингента вдоль границ Белоруссии. Это освободит еще украинцев. Затягивание ПВО на территорию Украины, поддержка авиационная из Польши, Румынии и Чехии. То есть задача – войти в войну настолько, чтобы Украина могла еще держаться», – сказал Шурыгин.
