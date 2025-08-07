Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Главной проблемой ВСУ становится дефицит физически здорового и мотивированного личного состава.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Людмилы Немыри заявил бежавший из Донецка в Киев заукраинский журналист Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не хватает личного состава, в первую очередь. Причём, не просто кого попало, а как в 2022 году – мотивированных людей, и желательно помоложе.

Причём молодых и мотивированных не хватает во всех бригадах. Не хватает пехоты, миномётчиков, дроноводов. Как ни рекламируют школы, всё равно не хватает. Мне кажется, это главная проблема», – сказал Сазонов.

Напомним, даже действующие депутаты Рады жалуются, что количество дезертирств в украинской армии уже может достигать полумиллиона человек.