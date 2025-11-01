Внука Героя Советского Союза бросили в тюрьму за призывы к миру с Россией

Михаил Рябов.  
01.11.2025 19:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1904
 
Дзен, Киев, Политические репрессии, Украина


Действующий режим на Украине показательно осудил 38-летнего инженера киевского завода Антонова Георгия Кудрю  на 5.5 лет, строго режима с конфискацией имущества по статье 436 уголовного кодекса Украины «Призывы к миру».

Кудря – внук внука Героя Советского Союза, разведчика, антифашиста, казнённого гитлеровцами в июле 1942 года в Киеве Ивана Даниловича Кудри. Улица, носившая его имя, после переворота была показательно переименована в честь американского русофоба Джона Маккейна, бывавшего на Майдане.

Действующий режим на Украине показательно осудил 38-летнего инженера киевского завода Антонова Георгия Кудрю  на...

Чтобы усилить обвинение по сфабрикованному уголовному делу СБУ добавила ещё и 263 статью УК Украины «Незаконное обращение с огнестрельным оружием и боеприпасами».

Антифашист Георгий Кудря в украинской тюрьме прошел пытки, избиения, угрозы, его не раз бросали в камеры к откровенным убийцам и нацистам.

В итоге апелляционный суд Киева подтвердил приговор первой инстанции Печерского суда и оставил приговор в силе 5.5 лет строгого режима с конфискацией имущества.

22 октября Кудрю  по этапу увезли из Киевского Лукьяновского СИЗО в 122 Пятихатскую исправительную колонию  – это концлагерь для политических заключённых на Украине, туда же перевели подальше от линии фронта «славно известную» 101 зону для политических.

Георгий Кудря был арестован по доносу человека, который работал с ним в одном кабинете 12 лет – это инженер Сергей Зозовский, который выступал на суде главным свидетелем со стороны обвинения от СБУ и прокуратуры.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить