Все больше и больше украинских областей будут погружаться надолго во тьму

Игорь Шкапа.  
23.10.2025 19:20
  (Мск) , Киев
Нынешней зимой украинцев ждут отключения света длительностью до нескольких недель.

Об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ограничения будут разные. Они могут быть от нескольких десятков часов до нескольких недель. Это – реальность, мы в неё идём, мы в неё уже частично пришли. Просто всё больше и больше областей будут погружаться в определённую тьму», – считает эксперт.

Он прогнозирует тяжелые времена для подконтрольных Киеву частей Херсонской, Запорожской, Харьковской областей.

«Они все будут реально с каждым каждым обстрелом всё ближе и ближе к той точке невозврата, когда 10, 15, 20, 30 часов без света. Это будет реальность. Одесская область. Это та реальность, которая нас ожидает», – печалится Попенко.

