ВСУшник: Я сам был мясом не раз. Вы и ваши дети – мобилизационный ресурс
Хотят украинцы или нет, но им придется выполнять закон о мобилизации и идти на войну.
Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил ВСУшник с позывным «Историк», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нравится вам или не нравится, есть закон о мобилизации, и ваши дети, не успеете и глазом моргнуть, как вырастут и будут мобилизационным ресурсом. И я знаю, очень многим людям это не нравится, и они прямо – я не ресурс. Нет, ты ресурс. К моему большому сожалению, ресурс – я, ресурс – моя семья и тому подобное», – считает ВСУшник.
По его словам, за границей у людей есть возможность эмигрировать из страны.
«А если мы здесь остаёмся, то мы можем требовать только от нашего политического, военно-политического руководства, эффективности в обороне нашей страны, чтоб ни я, ни ваши дети, ни мои дети потенциально не были мясом, чего я тоже не хочу для себя. Я был мясом – и не раз. И я это не романтизирую, а ненавижу», – заявил «Историк».
