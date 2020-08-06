06.08.2020, Москва, Вячеслав Никифоров
 
Политика, Пропаганда, Россия, СМИ
Просмотров:

«За системные фейки СМИ должны закрываться» – сенатор Цеков


Сенатор Сергей Цеков призывает прекратить деятельность антироссийских СМИ, распространяющих лживую информацию на территории России.

По словам политика, многие издания публикуют лживые материалы и фейковые «расследования». Целью таких статей является очернение неугодных Западу людей и организаций.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Авторами материалов выступают либеральные журналисты и представители оппозиции, деятельность которых зачастую курируют западные спецслужбы. Цеков призвал наказать всех, кто имеет отношение к подобной деятельности. Он не исключил и самого жесткого варианта – закрытия прозападных изданий на территории РФ.

«Они должны нести самое жесткое наказание за ложную информацию, которую фабрикуют. Если это продолжается от публикации к публикации, то после предупреждения, которое им будет сделано, они должны понести административное наказание, а за системное распространение лжи они должны закрываться», — считает сенатор.

Одной из подобных организаций является Центр «Досье», принадлежащий беглому олигарху Михаилу Ходорковскому. Подробнее о работе центра рассказано в материале ФАН.

Журналист ФАН полгода работал в «Досье», чтобы выяснить методы работы центра. Он узнал, что в создании фейков сотрудникам Ходорковского помогают западные спецслужбы, а соцсети и мессенджеры вроде Facebook или WhatsApp без труда предоставляют «расследователям» необходимую информацию по запросу. К полученным личным перепискам и медиафайлам сотрудники центра добавляют отфотошопленные документы. Так они и компонуют свои расследования.


Благодаря работе в «Досье» журналист ФАН смог скопировать многие документы. В том числе и те, которые соратники Ходорковского использовали в последнем расследовании о российских выборах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть