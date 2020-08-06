«За системные фейки СМИ должны закрываться» – сенатор Цеков

06.08.2020, Москва, Вячеслав Никифоров

Сенатор Сергей Цеков призывает прекратить деятельность антироссийских СМИ, распространяющих лживую информацию на территории России.

По словам политика, многие издания публикуют лживые материалы и фейковые «расследования». Целью таких статей является очернение неугодных Западу людей и организаций.

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Авторами материалов выступают либеральные журналисты и представители оппозиции, деятельность которых зачастую курируют западные спецслужбы. Цеков призвал наказать всех, кто имеет отношение к подобной деятельности. Он не исключил и самого жесткого варианта – закрытия прозападных изданий на территории РФ.

«Они должны нести самое жесткое наказание за ложную информацию, которую фабрикуют. Если это продолжается от публикации к публикации, то после предупреждения, которое им будет сделано, они должны понести административное наказание, а за системное распространение лжи они должны закрываться», — считает сенатор.

Одной из подобных организаций является Центр «Досье», принадлежащий беглому олигарху Михаилу Ходорковскому. Подробнее о работе центра рассказано в материале ФАН.

Журналист ФАН полгода работал в «Досье», чтобы выяснить методы работы центра. Он узнал, что в создании фейков сотрудникам Ходорковского помогают западные спецслужбы, а соцсети и мессенджеры вроде Facebook или WhatsApp без труда предоставляют «расследователям» необходимую информацию по запросу. К полученным личным перепискам и медиафайлам сотрудники центра добавляют отфотошопленные документы. Так они и компонуют свои расследования.

Благодаря работе в «Досье» журналист ФАН смог скопировать многие документы. В том числе и те, которые соратники Ходорковского использовали в последнем расследовании о российских выборах.