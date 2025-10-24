Запад хочет «воспитать» Россию, а не спасти Украину – Арестович

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад не желает поражения России в украинской войне.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-советник ОП говорит, что позиция Запада в этом конфликте предельно понятна.

«Настолько понятна, что людям трудно в неё поверить. Все считают, что он или коварно хочет разбить Россию, или предельно цинично эксплуатирует Украину. На самом деле у него всё очень просто. Они считают, что Путин нарушил основные незыблемые правила международной политики, на которые ориентируется тот самый Запад. Нарушил правила игры. Ему дают понять, что как только ты вернёшься к нормальным правилам игры, вернутся все отношения, которые были раньше», – рассуждал Арестович.

По его словам, если Запад начнет ломать Россию, это, во-первых, чревато непредсказуемыми последствиями.