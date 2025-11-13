Зе-феодалы превратили нас в биотопливо на радость России! – украинский экономист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские элиты придерживаются неофеодального подхода к управлению, в котором население рассматривается как биотопливо.

Об этом на телеканале «ICTV» заявил в эфире интернет-блога журналистки Людмилы Немыри экс-советник главы Ассоциации украинских банков экономист Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже политики позволяют себе подобные высказывания, о лидерах общественных мнений вообще молчу. Они говорят, что нельзя замораживать войну, нельзя открывать границы, потому что остатки населения просто выйдут из страны, тогда будет нечем защищать страну. То есть это такой неофеодальный подход: люди рассматриваются не как человеческий капитал, а как топливо», – возмущался Кущ.