Профессионалы в украинской армии давно бездарно утилизированы, и потому приходится набирать в ВСУ людей неподготовленных к войне – тот самый бывший электорат Зеленского.

Об этом в эфире экс-спикера запрещенной в РФ группировки «Правый сектор», бывшего депутата ВР Борислава Березы заявил депутат Киевсовета, офицер ВСУ Александр Погребиский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что такое мобилизация? Мобилизация – это с политической точки зрения возмущение людей. Люди, которые хотели идти в армию, имели опыт, уже закончились. Значит, в армию нужно было уже призывать основной электорат «слуг народа» Зеленского, который хотел, чтобы мы побеждали», – сказал Погребиский.

Он обратил внимание на парадокс, который фиксировали социологи: общество в целом выступало в поддержку войны, но воевать не горело желанием, считая, что этим должны заниматься профессиональные военные, которые, отмечает ВСУшник, уже закончились.