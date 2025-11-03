Зеленский израсходовал все боеспособные части ВСУ для поддержания своего рейтинга – укро-офицер

03.11.2025 19:43
Профессионалы в украинской армии давно бездарно утилизированы, и потому приходится набирать в ВСУ людей неподготовленных к войне – тот самый бывший электорат Зеленского.

Об этом в эфире экс-спикера запрещенной в РФ группировки «Правый сектор», бывшего депутата ВР Борислава Березы заявил депутат Киевсовета, офицер ВСУ Александр Погребиский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что такое мобилизация? Мобилизация – это с политической точки зрения возмущение людей. Люди, которые хотели идти в армию, имели опыт, уже закончились. Значит, в армию нужно было уже призывать основной электорат «слуг народа» Зеленского, который хотел, чтобы мы побеждали», – сказал Погребиский.

Он обратил внимание на парадокс, который фиксировали социологи: общество в целом выступало в поддержку войны, но воевать не горело желанием, считая, что этим должны заниматься профессиональные военные, которые, отмечает ВСУшник, уже закончились.

«И если призывать свой электорат, тебя перестанут поддерживать – и рейтинги твои будут проседать в этом плане. Поэтому была принята вторая точка зрения следующего главкома [Сырского], который сказал, что нет необходимости кого-то призывать, мы найдем внутренние резервы.

Тогда такая фраза прозвучала: «Внутренние резервы – это значит уже те, кто есть в ВС». И тогда началась эта история с переводом ПВОшников из мобильных групп в пехоту», – резюмировал офицер.

