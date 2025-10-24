«Зеленский не угомонится, пока не уничтожит свой народ и страну» – американский офицер

Максим Столяров.  
24.10.2025 18:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 406
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина


Все инициативы Белого дома, Брюсселя, Парижа, Лондона и Берлина сводятся к тому, что в результате гибнет всё больше и больше украинских мужчин.

Об этом отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил в на канале «Deep Dive», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп не будет удовлетворён, санкции не сработают. Я не знаю, применит ли он когда-то «Томагавки» или нет. Я очень надеюсь, что нет. И я просто молюсь Богу, чтобы эта война закончилась как можно скорее, чтобы угроза эскалации исчезла.

Потому что пока Белый дом, Брюссель, Париж, Лондон и Берлин продолжают предпринимать эти провокационные действия и делать то, что ещё больше обостряет отношения с Россией, – у них есть шанс в какой-то момент спровоцировать более масштабный удар со стороны России.

И я просто молюсь Богу, чтобы этого не произошло. Потому что иначе мы только увеличим потери. Все эти действия Белого дома, Брюсселя сегодня, всё, что они делают – это убивают больше украинских мужчин», – сказал Дэвис.

«Зеленский – главный виновник гибели своей страны. Уже давно прошло то время, когда его хвалили за то, что он пытался дать отпор. Этот день давно прошёл. И теперь он добровольно участвует в разрушении своей страны. Это жестокая правда.

Потому что он не сделает единственное, что имеет смысл, и не доведёт эту войну до мирного урегулирования на лучших условиях, которые он может получить, а они ужасны.

Вместо этого он выберет единственный оставшийся путь – физическое уничтожение своего народа и своей страны», – добавил американец.

