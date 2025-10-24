Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Все инициативы Белого дома, Брюсселя, Парижа, Лондона и Берлина сводятся к тому, что в результате гибнет всё больше и больше украинских мужчин.

Об этом отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил в на канале «Deep Dive», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп не будет удовлетворён, санкции не сработают. Я не знаю, применит ли он когда-то «Томагавки» или нет. Я очень надеюсь, что нет. И я просто молюсь Богу, чтобы эта война закончилась как можно скорее, чтобы угроза эскалации исчезла. Потому что пока Белый дом, Брюссель, Париж, Лондон и Берлин продолжают предпринимать эти провокационные действия и делать то, что ещё больше обостряет отношения с Россией, – у них есть шанс в какой-то момент спровоцировать более масштабный удар со стороны России. И я просто молюсь Богу, чтобы этого не произошло. Потому что иначе мы только увеличим потери. Все эти действия Белого дома, Брюсселя сегодня, всё, что они делают – это убивают больше украинских мужчин», – сказал Дэвис.