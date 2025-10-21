Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское командование в Красноармейске и Димитрове (Покровск и Мирноград) сжигает лучшие резервы ВСУ в бессмысленном сопротивлении наступающим ВС РФ.

Об этом на канале «День ТВ» заявил политолог Николай Сорокин, заметив, что сообщения о критическом положении уже не скрываются многими украинскими источниками, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Поскольку российские БПЛА хозяйничают в агломерации и уничтожая весь транспорт… Вообще, по нашим данным, Покровск и Мирноград находятся в оперативном окружении российских войск. Уличные бои уже вовсю идут в Мирнограде, но в Покровске они идут уже в центре города. При этом власть замалчивает проблему, а Зеленский требует от своей марионетки Сырского удержать это направление любой ценой до Будапештской встречи… В покровском котле сжигаются лучшие резервы ВСУ, что приводит к обвалам на других направлениях, что в долгосрочной перспективе приведёт к еще более фатальным последствиям», – отметил Сорокин.

Также сообщается о множестве пленных.