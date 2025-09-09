Зеленского отчитали в Европарламенте и выдвинули условия для вступления в ЕС

Константин Серпилин.  
09.09.2025 23:27
  (Мск) , Страсбург
Просмотров: 1642
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Политические убийства, Пропаганда, Россия, Украина


Украине не видать членства в ЕС, пока киевские власти не отменят санкции против «оппозиции» и не разрешат их представителям выезжать за границу.

Об этом на пленарной сессии Европарламента заявил спецдокладчик ЕП по Украине Майкл Галер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не видать членства в ЕС, пока киевские власти не отменят санкции против «оппозиции»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы требуем защиты и укрепления политического разнообразия, независимого правосудия и прозрачных процедур. Мы требуем воздержания от несвоевременных и политически мотивированных процессов и санкций в отношении представителей оппозиции, сохранения парламентского плюрализма и содействия конструктивному диалогу между политическими группировками Верховной рады.

Кроме того, отменить все ограничения в отношении мандатных и политических поездок за границу для членов Верховной рады», – пожурил Зеленского еврочиновник.

«Евросовет принял историческое решение о начале переговоров о вступлении в декабре 2023, первая межправительственная конференция состоялась в июне 2024 года. Теперь необходимо решительно двигаться дальше, без препятствий и предлогов», – подстёгивал киевскую хунту Галер.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить