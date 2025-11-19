Россия системно уничтожает на территории Украины объекты азербайджанского бизнеса, который, несмотря на проведение СВО, оказывает поддержку бандеровскому режиму.

Об этом, выйдя по видеосвязи на организованную в Киеве пресс-конференцию, заявил азербайджанский политолог Фархад Мамедов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Азербайджанский «Socar» шефствует в восстановлении города Ирпень. Азербайджан – одна из немногих стран в мире, которая инвестировала в экономику Украины.

В этом году два больших горнообогатительных комбината на Украине были куплены азербайджанскими компаниями.

Наряду с этим, когда наши отношения с Российской Федерацией осложнились, когда этот кризис достиг своего пика, Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре «Socar» на Украине.

Причём, именно тогда, когда Азербайджан начал поставлять свой собственный газ на Украину через восточно-европейские страны, это небольшой объем, но это был пример того, что это возможно сделать. Для этого есть поставщик, для этого есть газ, и для этого есть соответствующая инфраструктура в Восточной Европе», – жаловался Мамедов.