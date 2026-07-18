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Власти бывших советских республик Средней Азии продолжают фабрикацию уголовных дел в отношении пророссийских деятелей. Накануне этой теме был посвящен круглый стол в Москве.

Один из участников – журналист Виктор Васильев, полтора года отсидевший в СИЗО по обвинению в «наёмничестве». Он считает что за преследованиями стоит Великобритания. Через своих агентов влияния Лондон организовал кампанию репрессий против сторонников России в Киргизии, Казахстане, Узбекистане и Азербайджане.

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Васильев рассказал, как на него продолжаются нападения провокаторов:

«Все адвокаты, все правозащитники и журналисты запуганы. Я получаю постоянные угрозы о повторном возбуждении уголовного дела, меня провоцируют на негативные высказывания или шаги…Есть и факты физического воздействия, последний случай произошёл позавчера в виде нападения в центре Бишкека, и только благодаря гражданам мне удалось отбиться от злоумышленников», – обрисовал атмосферу Васильев.

Политолог Никита Мендкович напомнил о процессе над блогером Азизом Хакимовым в Узбекистане. Автор критиковал местных русофобов, имеющих очень высокое прикрытие сверху.

В частности, речь идёт о ташкентском журналисте Никите Макаренко, который позиционирует себя в качестве украинца и известен своими русофобскими заявлениями. В частности, он призывал «открыть фронт против русни» и бороться против присутствия русских.

«Моё расследование показало, что Макаренко был посредником между крупным западным капиталом и высокопоставленными чиновниками в Ташкенте. Он добивался заключения выгодных контрактов на приватизацию различных узбекских предприятий по заведомо заниженной стоимости. У Макаренко были контакты с советником президента Узбекистана Камилом Аламжоновым, и это не исключает того, что он выступал лоббистом принятия невыгодных для республики сделок», – заявил Мендкович.

Адвокат Хакимова Сергей Майоров рассказал, что в отношении его подзащитного созданы условия содержания, походящие на пытки. Хотя о состоянии здоровья Хакимова защитник предоставил все документы следователям, в СИЗО он две недели пролежал в «санитарном городке» и даже держал голодовку с требованием улучшения условий. Несмотря на это, провокации в отношении Хакимова в тюрьме продолжаются:

«Помимо того, что он сидит по обвинению местных спецслужб, на него были поданы заявления еще и другими арестованными – якобы за нарушения, допущенные им в камере. На этом основании администрация СИЗО на пять суток заключила его в штрафной изолятор. Фактически это выполнение задания неких сил по ухудшению состояния здоровья Азиза и преломления его духа. До этого его переместили в камеру, где содержались люди, обвиненные в разжигании межрелигиозной розни или за проявление фундаменталистских взглядов. Они придерживаются норм Корана, и эти порядки устанавливают в камере для всех заключённых. Это был способ оказать давление на Азиза – в расчёте на то, что произойдёт скандал».

Алия Толстых, автор блога «Русская Казашка», рассказала об отрицательном опыте попыток пойти на компромисс со следствием в рамках дела Аслана Толегенова.

При этом она отметила положительный пример жесткой позиции Виктора Васильева, который отрицал свою вину в «наёмничестве» и благодаря поддержке общественности в итоге вышел на свободу.

Толстых призвала дипломатов активней защищать сторонников России: