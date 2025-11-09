Американский министр: 60 тысяч европейцев «убила зависимость от России»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США помогут своим союзникам «избавиться от энергетической зависимости от врагов и плохих игроков».

Об этом министр энергетики США Крис Райт заявил на шестой встрече «Партнёрства для трансатлантического энергетического сотрудничества» в Афинах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Самый серьезный кризис, с которым мы все сталкиваемся сегодня, – это жестокая война на Украине. Россия вторглась на Украину и думала, что это ей сойдет с рук: «Они не будут сопротивляться. Мы являемся крупнейшим поставщиком природного газа, нефти, угля в Европу. Они не будут рисковать». И Бог благословил страны Европы, которые встали и сказали: «Нет, мы не будем это терпеть». Да, есть зависимость. Но сегодня они начинают решать эти проблему и противостоять вторжению. Это потребовало смелости и лидерства. Я это одобряю», – вещал Райт.

При этом он признал, что европейцы жертвуют ради «энергетической независимости» своими жизнями.