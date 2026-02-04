Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина – территория, где зародились все самые развитые цивилизации Запада, однако были вынуждены переместиться из-за угрозы нашествия варваров. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», таким открытием в эфире канала «Апостроф ТВ» поделился экс-глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Напомним, что он – сын известного в свое время украинского политика Натальи Витренко, которая всегда выступала за дружбу с Россией. Её партия вскоре после переворота 2014 года прекратила активность, сама Витренко избежала репрессий – вероятно, по причине работы сына на высокой должности.

«Последние 5 – 10 тысяч лет мы были фактически пределом между более развитой частью мира и менее развитой частью мира. Люди, которые создавали города, которые создавали какую-то культуру, а потом приходила орда и все это просто сметала. И, к сожалению, просто не было защиты от этого. И на примере, когда орда атаковала Киев. В Киеве жили тысячи людей, а орда была миллион. Поэтому с территории Украины в свое время ушли древние греки. Они понимали, что они не могут защититься от кочевников и им лучше уйти Грецию и там сделать цивилизацию», – заявил экс-глава «Нафтогаза».

По его словам, по такому же принципу появились империи римлян и готов.