Англия борется с российским импортом по всему миру! – глава МИД Британии
Для Лондона очень важно перекрыть доступ российских энергоносителей на мировой рынок.
Об этом на выступлении в британском парламенте заявила министр иностранных дел Британии Иветт Купер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В коалиции желающих мы обсуждаем не только военную поддержку Украины, но и экономическое давление. Пакет санкций США, о котором было объявлено, очень похож на пакет, который мы объявили в отношении Роснефти и Лукойла.
И это чрезвычайно важно, потому что нам нужно перекрыть доступ российской нефти и газа на рынок», – сказала Купер.
«Мы ведём переговоры со странами по всему миру, призывая их поддержать санкции, или уменьшить зависимость от российской нефти и газа, и помочь нам перекрыть поставки. Вот, почему мы также начали вводить санкции против НПЗ по всему миру», – добавила она.
