Англия борется с российским импортом по всему миру! – глава МИД Британии

Вадим Москаленко.  
29.10.2025 19:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 140
 
Великобритания, Газ, Дзен, Нефть, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Санкции, Украина


Для Лондона очень важно перекрыть доступ российских энергоносителей на мировой рынок.

Об этом на выступлении в британском парламенте заявила министр иностранных дел Британии Иветт Купер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В коалиции желающих мы обсуждаем не только военную поддержку Украины, но и экономическое давление. Пакет санкций США, о котором было объявлено, очень похож на пакет, который мы объявили в отношении Роснефти и Лукойла.

И это чрезвычайно важно, потому что нам нужно перекрыть доступ российской нефти и газа на рынок», – сказала Купер.

«Мы ведём переговоры со странами по всему миру, призывая их поддержать санкции, или уменьшить зависимость от российской нефти и газа, и помочь нам перекрыть поставки. Вот, почему мы также начали вводить санкции против НПЗ по всему миру», – добавила она.

