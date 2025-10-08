Арестовича двигала одна из башен Кремля, но Собчак выскочила и вбила кол – Бортник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Покинувший Украину экс-советник офиса президента Алексей Арестович (объявленный в РФ террористом) пытался подать себя как политика, на которого могла бы рассчитывать Москва.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт обратил внимание на ряд важных, по его мнению, деталей вокруг интервью Арестовича росссийко-израильской журналистке либеральных взглядов Ксении Собчак.

Во-первых, оно было записано еще 10 сентября, а опубликовано лишь два дня назад.

«Появляется в конце приписка от Собчак о том, что пока интервью публиковалось, Арестович в очередной раз переобулся и объявил сбор на ВСУ. Такой, знаете, кол просто… в конце», – полагает эксперт.

Он напомнил, что сразу после обнародования видео РФ объявила Арестовича в розыск.

«На что это похоже? 4 недели публичной тишины после съёмки. Потом появляется интервью в негативном контексте. Мне говорят, мол, Собчак всегда такая въедливая, но если посмотреть интервью, она была очень въедливой. Она раз семь или восемь, как минимум, пыталась его поймать на контроверсиях, на противоречиях самому себе», – говорит политолог.

Он не исключает, что Арестович вел какие-то переговоры с россиянами.