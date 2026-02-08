Деструктивный Трамп может оказаться лучше его сменщика – страхи укро-дипломата
После Дональда Трампа президентом США может стать куда более неудобный для Украины политик.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью каналу «Лига» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.
«Дональд Трамп по сравнению с теми, кто может прийти в Америке к власти, вам еще будет казаться очень прогнозируемым партнером или, скажем, человеком, который хоть что-то делает в плане прежних времен», – сказал укро-дипломат, по-видимому, имея в виду Джей Ди Вэнса.
По его словам, Трамп хоть и деструктивен, но все же пытается усилить НАТО, заставляя страны-члены увеличивать военные расходы.
«Там [в США] мог бы быть человек, который вообще на стороне России в этом. И такая угроза есть», – опасается Чалый.