Украина превращается в Бангладеш. Аферист Притула и нацист Стерненко готовы бежать из страны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине не стоит надеяться даже на то, что ее вымирающих жителей заменят иностранцы – далеко не все захотят сюда ехать работать.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Один из подписчиков поинтересовался демографическим прогнозом для Украины на ближайшие десятилетия, спросив, «изменится ли национальный состав на «более южный», и как к этому отнесутся патриоты Стерненко и Притула».

«Стерненко и Притула благополучно будут где-то обитать на Канадийщине или на Лондонщине, как и все наши [псевдопатриоты]. Давайте посмотрим, где запасные аэродромы у наших власть предержащих и их обслуживающих подпанков. За бугром, в комфортной, сытой и безопасной Европе, Канаде, в Соединённых Штатах», – ответил укро-эксперт.

По его словам, на Украину придётся завозить рабочую силу, причем из далеко не самых благополучных стран.