Украина превращается в Бангладеш. Аферист Притула и нацист Стерненко готовы бежать из страны
Украине не стоит надеяться даже на то, что ее вымирающих жителей заменят иностранцы – далеко не все захотят сюда ехать работать.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Один из подписчиков поинтересовался демографическим прогнозом для Украины на ближайшие десятилетия, спросив, «изменится ли национальный состав на «более южный», и как к этому отнесутся патриоты Стерненко и Притула».
«Стерненко и Притула благополучно будут где-то обитать на Канадийщине или на Лондонщине, как и все наши [псевдопатриоты]. Давайте посмотрим, где запасные аэродромы у наших власть предержащих и их обслуживающих подпанков. За бугром, в комфортной, сытой и безопасной Европе, Канаде, в Соединённых Штатах», – ответил укро-эксперт.
По его словам, на Украину придётся завозить рабочую силу, причем из далеко не самых благополучных стран.
«Сюда филиппинцы не поедут. Сюда не поедут те же тайцы. Они в Штаты поедут, тем более английский знают гораздо лучше украинцев. В тот же Израиль, где и платят больше. А сюда повезут бангладешцев, которые готовы вкалывать за 300-400 баксов в месяц на черновой работе. Так будут выравнивать демографический баланс.
Мы в глубочайшей демографической яме, по-моему, та же ведущий демограф Украины Элла Либанова об этом прямо говорила. То есть – это не то, что Золотарев выдумал, высосал из пальца. И факт остаётся фактом: 25 лет в стране не проводится перепись населения. Как вы думаете, почему? Что… денег нет? Нет.
А ведь это важнейший показатель для планирования экономической, социальной политики. Наверное, потому, что итоги этой переписи могут оказаться политическим приговором тому курсу, по которому вели страну власть предержащие», – заключил Золотарев.