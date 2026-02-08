Объявленный властями Украины план ежемесячного уничтожения 50 тысяч российских солдат – нереален.

Об этом заявил приехавший из Канады и воевавший в нацбате «Братство» оператор БПЛА Илья Секирин, впоследствии – консультант украинской Ставки.

«Вот стратегия какая Украины – «мы сейчас 50.000 русских начнём выбивать на разных направлениях с помощью улучшенного менеджмента». Я думаю, что тоже это не является панацеей, так как россияне просто перестанут наступать, и тогда у них расход личного состава уменьшится.

Они могут себе сейчас позволить уже на данном этапе, когда у них такое большое производство «Шахедов» – ну, «Гераней»…

Они могут просто уничтожать Украину даже «Шахедами». И, как мы видим, энергетика уничтожена. Они могут уничтожать Украину даже без наступления. На Украине становится невозможно жить», – сказал Секирин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».