Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

И «железный генерал» Залужный, и западные союзники бандеровцев совершили целый ряд ошибок, что привело к провалу «контрнаступа» ВСУ летом 2023 года.

Об этом заявил приехавший из Канады и воевавший в нацбате «Братство» оператор БПЛА Илья Секирин, впоследствии – консультант украинской Ставки.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если они собирались наступать, то надо было говорить, что мы будем сидеть в стратегической обороне, у нас не хватает людей, всегда нужно запутывать противника. Нельзя, чтобы министр обороны выступал и говорил, что будет контрнаступ. И за день до контрнаступа Залужный пишет: «Мы сейчас пойдём в контрнаступ». И западные политики то же самое говорили. Нужно иметь маскировку, хитрость – и бить там, где враг меньше всего этого ожидает. То есть бить, я говорил, нужно не на юге, а на севере», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Секирин говорит, что предлагал наступать на ЛНР – там леса, где можно маскироваться, в отличие от степи.

Однако, по его словам, даже в 2024 году планировалось повторное наступление в том же месте с целью прорыва «линии Суровикина» и выхода к Мелитополю.

И лишь впоследствии планы переиграли в пользу вторжения в Курскую область.

«Я так понимаю, что идея курской операции, всё-таки, была захват Курской АЭС и обмен её потом на Запорожскую АЭС. И главная ошибка курской операции была в том, что после первоначального прорыва они стали расходиться во все стороны, не имея на то должных ресурсов. Я им советовал выбрать одно направление. Они потом сделали этот манёвр, но он был с опозданием, и мы потеряли драгоценное время, пока там не было ещё войск», – рассуждал он.

Секирин считает это печальной тенденцией: