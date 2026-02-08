Укро-дроновод рассказал, почему ВСУ провалили – и контрнаступ-2023, и захват Курской АЭС

Михаил Рябов.  
08.02.2026 18:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1223
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


И «железный генерал» Залужный, и западные союзники бандеровцев совершили целый ряд ошибок, что привело к провалу «контрнаступа» ВСУ летом 2023 года.

Об этом заявил приехавший из Канады и воевавший в нацбате «Братство» оператор БПЛА Илья Секирин, впоследствии – консультант украинской Ставки.

И «железный генерал» Залужный, и западные союзники бандеровцев совершили целый ряд ошибок, что привело...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если они собирались наступать, то надо было говорить, что мы будем сидеть в стратегической обороне, у нас не хватает людей, всегда нужно запутывать противника.

Нельзя, чтобы министр обороны выступал и говорил, что будет контрнаступ. И за день до контрнаступа Залужный пишет: «Мы сейчас пойдём в контрнаступ». И западные политики то же самое говорили.

Нужно иметь маскировку, хитрость – и бить там, где враг меньше всего этого ожидает. То есть бить, я говорил, нужно не на юге, а на севере», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Секирин говорит, что предлагал наступать на ЛНР – там леса, где можно маскироваться, в отличие от степи.

Однако, по его словам, даже в 2024 году планировалось повторное наступление в том же месте с целью прорыва «линии Суровикина» и выхода к Мелитополю.

И лишь впоследствии планы переиграли в пользу вторжения в Курскую область.

«Я так понимаю, что идея курской операции, всё-таки, была захват Курской АЭС и обмен её потом на Запорожскую АЭС. И главная ошибка курской операции была в том, что после первоначального прорыва они стали расходиться во все стороны, не имея на то должных ресурсов. Я им советовал выбрать одно направление. Они потом сделали этот манёвр, но он был с опозданием, и мы потеряли драгоценное время, пока там не было ещё войск», – рассуждал он.

Секирин считает это печальной тенденцией:

«Руководство военно-политическое Украины постоянно на шаг позади было, как и в операциях, так и в планировании военном. Мы постоянно сзади».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить