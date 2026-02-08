«Так нельзя!»: Макрон унижается перед Путиным – укро-дипломат

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Франции просится на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, тем самым унижая свою страну.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью каналу «Лига» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

Ведущий обратил внимание на сигналы, посылаемые Макроном Москве о прямых переговорах, поинтересовавшись, не вступает ли тот на «достаточно опасную тропу».

Чалый отметил, что во Франции (и Германии) набирают силу партии, которые еще хуже для Украины. По его словам, Макрон пытается продемонстрировать США, что имеет свой канал связи с Москвой, но это якобы «проигрышная позиция».

«Русские же примут тебя только при одном условии. Если ты им будешь выгоден и что-то сдаешь. Например, может Франция обсуждать с Россией ядерные арсеналы, может ли Франция имеет ядерное оружие – теоретически можно об этом говорить, но бежать, проситься на встречу к Путину унизительно. Я считаю, что Макрон себя унижает сейчас. Помните, что сказал Путин о Макроне? Он высказался очень по-хамски, высказался унизительно. Это даже не Медведев, сказал Путин. Что сделал Макрон? Попросился на встречу. И просится. Сейчас его не пускают, а он просится. Франция не может себя так унижать», – заявил Чалый.

Какие именно слова Путина о Макроне имеются в виду, он не уточнил.