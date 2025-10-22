«Это зоопарк! Посмотрите, что делают русские и начните думать» – украинский военный эксперт

Игорь Шкапа.  
22.10.2025 17:49
  (Мск) , Киев
Украинский оборонный сектор пытается выпускать огромное количество самых различных видов вооружений, но в итоге это лишь приводит к негативному результатату.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-офицер ВВС Украины, а ныне замдиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас у нас в результате деятельности “улья” – есть десятки дронов, десятки РЭбов, десятки дипстрайков, десятки концептов ракет, потому что трудно назвать, что у нас есть ракеты или ракеты-дроны.

В итоге, вместо того, чтобы сделать, как русские, масштабировать один дипстрайк или два-три, которые точно эффективные, баллистическую ракету «Сапсан» довести до ума, «Фламинго» пусть, «Нептун» и определить модификации дронов, которые мы делаем, мы дальше плодим зоопарки, в том числе, например, дронами-перехватчиками», – сказал Храпчинский.

Он жалуется, что в этом вопросе Украина не имеет стратегического видения.

«Пока мы говорили, чем лучше сбивать шахеды – вертолетами или легкомоторными самолетами – русские уже прикрутили камеру на шахед, скачали силуэт вертолета, самолета. И понимает шахед, как уклоняться от той или иной угрозы. А мы пока выбираем, чем лучше сбивать… Посмотрите, что делают русские. Используют активно вертолеты для перехвата наших морских БК и воздушных. И русские используют сейчас малую авиацию», – отметил эксперт.

Он напомнил, как ранее на Украине смеялись над российскими новшествами в виде «мангалов» на бронетехнику и антидроновых сеток вдоль дорог, а потом сами стали использовать это.

«В принципе, это действенный инструмент, он помогает. Давайте думать, искать решения какие-то. До сих пор нет четких интересных решений, например, против оптоволокна вражеского», – признал Храпчинский.

