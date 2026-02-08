Крымский беглец Куницын был готов затопить украинский БДК, чтобы «спасти» Тузлу

Бывший гауляйтер Крыма Сергей Куницын гордится тем, что готов был затопить один из немногих кораблей ВМСУ, чтобы предотвратить строительство противоштормовой дамбы, которую Россия в 2003 году прокладывала от Тамани до острова Тузла в Керченском проливе (сейчас и дамба, и остров стали частями Крымского моста).

Об этом Куницын рассказал ютуб-каналу «ProUA», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я позвонил командующему ВМС и говорю: дай мне любой корабль. Он телефонирует и говорит: есть большой десантный корабль на воздушной подушке в Феодосии на ремонте стоит, у него как раз ходу на два часа. Я говорю: это же хорошо, мы его затопим, он заглохнет, никто его не заведет. Он телефонирует, говорит: он не заводится», – рассказал Куницын.

В итоге перед островом были затоплены 2 баржи, когда до дамбы оставалось 98 метров. Куницын утверждает, что если бы он этого не сделал, началась бы война.

