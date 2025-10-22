ЕС неизбежно придётся избавляться от миллионов украинских нахлебников
Ежегодное финансирование Украины и содержание миллионов беженцев становится непосильной ношей для ЕС. Об этом в интервью эстонскому журналисту Олегу Беседину заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Даже финнам, которые, в общем-то, не зашли уж так далеко, придётся давать ответ на вопрос: зачем такие финансовые ограничения? Почему сказали, что эпоха всеобщего благосостояния закончилась?
И самый простой финн скажет: «ах, это мы теперь Украину кормим. А зачем мы её кормим?». Мы с вами русскую речь от украинской отличим, а для них они неотличимы», – пояснил Межевич.
«Серьёзные люди в Таллине уже ломают голову и пытаются понять, а что будет после того, как закончится война, куда гостей с Украины девать? Так уже сокращается огромное количество денег на содержание беженцев.
В Польше тоже полтора миллиона украинцев. Их и раньше, еще в 90-е годы, было много, а теперь там уже появляются целые анклавы, где польской речи нет», – добавил выступающий.
