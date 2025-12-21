Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Конгресс США может вновь ввести против бывшего президента Республики Сербской Милорада Додика санкции, снятые в октябре по решению Минфина США.

Об этом американский сенатор-демократ Джинн Шейхин заявила в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не согласна с решением администрации Трампа. Мы ясно дали это понять. Но они все равно поступили по-своему. Хорошо, что закон «О демократии на Западных Балканах» предусматривает возможность введения санкций снова. При администрации Обамы я встречалась с господином Додиком в своем кабинете. Мы говорили, что его риторика вызывает разочарование. Он сказал мне: «Мы хотя бы не убиваем друг друга». Я подумала, что это то, чего мы достигли. Но сейчас мы вернулись в ту же точку», – рассуждала Шейхин.

По ее словам, если Конгресс введет новые санкции, правительство и президент не смогут их отменить.

США ввели санкции в отношении Милорада Додика в 2017 году. Его обвинили в «коррупции, дестабилизации Боснии и Герцеговины (БиГ) и подрыве Дейтонских соглашений».

В августе ЦИК БиГ отозвал мандат президента Республики Сербской Милорада Додика, который отказался выполнить указания навязанного ЕС нелегитимного «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта.

Додик сначала пригрозил поставить вопрос о выходе Республики Сербской из состава БиГ, но потом согласился на перевыборы. За это США сняли с него санкции. На внеочередных выборах победил соратник Додика Синиша Каран.