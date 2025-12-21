Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пока на политическом поле дипломатия измеряется «Томагавками», вооружение Киева западным оружием по нарастающей – не прекращалось ни на день.

Об этом на канале издательства «Книжный мир» заявил экс- руководитель МГБ ДНР, командир добровольческого отряда БАРС-13 полковник Андрей Пинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он напомнил об одном из своих интервью 2022 года – «Запад даст Украине всё, вплоть до ядерного оружия».

«И там под ним такое «га-га-га», а обсуждалось – дадут или нет танки «Абрамс» и «Леопард». В основном говорили – нет, не дадут, вы ещё самолеты скажите, что дадут. Вот, Пинчук, такой… ерунду сказал. А как вы видите, всё дали в итоге. Поэтому Запад будет вооружать Украину, потому что для него Украина – это способ сохранения своей цивилизационной идентичности. Истории про «Томагавки» и про другие ракетные системы – разные. История про «Томагавки» – это история политического давления, со стороны Трампа конкретно. Это не способ повышения боевых возможностей в отношении Украины, а политический фактор склонения Путина к миру на условиях Трампа. Чего мы, естественно, не хотим, и из-за этого, в основном, все проблемы. Проблемы эти решаются одним способом — победой», – сказал Пинчук.

Всяческие же «украинские» разработки и модификации, вроде «Фламинго», по его словам, это из другой области.