США удалось создать из ВСУ настоящего монстра, с которым уже четвертый год не может справиться Россия. Это получилось благодаря постепенной передаче Киеву все более и более смертоносных вооружений, несмотря на грозные предостережения Москвы.

Об этом на организованном фондом Ричарда Никсона «Саммите большой стратегии» в Вашингтоне заявил генерал армии США в отставке Джек Кин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всё началось ещё в самом начале войны, когда Украина захотела увеличить свой военный потенциал. Сначала это были простые вещи, например, танки, а потом появились ракеты «Хаймарс» – наступательные ракеты, которые летят на расстояние 50-60 миль. Потом были «Файерстрики» и список можно продолжать, а потом появились «Атакамсы». Каждый раз, когда они угрожали этим [Кремль ядерным ответам], мы не поставляли это оружие. И это принесло успех. То, что они делали, угрожая ядерным оружием администрации Байдена, а теперь администрации Трампа, привело к успеху, потому что это затягивало войну», – вещал Кин.