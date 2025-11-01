Генерал США: Затягивание войны на Украине оказалось крайне полезным для нас и ВСУ

Максим Столяров.  
01.11.2025 20:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 601
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Русофобия, США, Украина


США удалось создать из ВСУ настоящего монстра, с которым уже четвертый год не может справиться Россия. Это получилось благодаря постепенной передаче Киеву все более и более смертоносных вооружений, несмотря на грозные предостережения Москвы.

Об этом на организованном фондом Ричарда Никсона «Саммите большой стратегии» в Вашингтоне заявил генерал армии США в отставке Джек Кин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США удалось создать из ВСУ настоящего монстра, с которым уже четвертый год не может...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Всё началось ещё в самом начале войны, когда Украина захотела увеличить свой военный потенциал. Сначала это были простые вещи, например, танки, а потом появились ракеты «Хаймарс» – наступательные ракеты, которые летят на расстояние 50-60 миль. Потом были «Файерстрики» и список можно продолжать, а потом появились «Атакамсы».

Каждый раз, когда они угрожали этим [Кремль ядерным ответам], мы не поставляли это оружие. И это принесло успех. То, что они делали, угрожая ядерным оружием администрации Байдена, а теперь администрации Трампа, привело к успеху, потому что это затягивало войну», – вещал Кин.

«Никто из нас не осознавал, насколько выросла украинская армия с 2014 года. У нас там были американские генералы, некоторые из них мои друзья, они помогали им создать боеспособную армию. Мы и понятия не имели, насколько она стала боеспособной. Мы недооценили их возможности и переоценили Россию», – уверял американский отставной генерал.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить