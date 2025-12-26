Главарь «ПЦУ»: Католическое Рождество вдохновляет на борьбу с москалями

Вадим Москаленко.  
26.12.2025 22:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 18
 
Вандализм, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина, Церковь


Веками украинская «незалежность» противостоит одному и тому же врагу.

Об этом на телеканале «Интер» заявил главарь раскольничьей «Православной церкви Украины» Епифан (Думенко), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Веками украинская «незалежность» противостоит одному и тому же врагу. Об этом на телеканале «Интер»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нам давали несколько дней, но мы уже почти четыре года героически боремся. Мы противодействием злу, которое ворвалось в наш общий мирный дом, у нас нет выбора. У нас единственный дом – Украина, поэтому на долю нашего поколения выпало это великое испытание поставить точку в этой многовековой войне.

Она длится не несколько лет,  а веками, враг один и тот же. Он пытался нас уничтожить, уничтожал, порабощал, но мы уже 35 лет после восстановления нашей «незалежности» вместе строим наш дом», – бредил прислужник сатаны.

«Мы не имеем права терять веру, наоборот, истощаясь, мы постепенно окрыляемся, особенно в этот период Рождественских праздников. Потому что Рождество Христово вдохновляет нас на дальнейшую борьбу. Самая глубокая темнота перед рассветом, самое тяжёлое перед «перемогой», – цинично лицемерил раскольник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить