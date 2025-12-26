Главарь «ПЦУ»: Католическое Рождество вдохновляет на борьбу с москалями
Веками украинская «незалежность» противостоит одному и тому же врагу.
Об этом на телеканале «Интер» заявил главарь раскольничьей «Православной церкви Украины» Епифан (Думенко), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нам давали несколько дней, но мы уже почти четыре года героически боремся. Мы противодействием злу, которое ворвалось в наш общий мирный дом, у нас нет выбора. У нас единственный дом – Украина, поэтому на долю нашего поколения выпало это великое испытание поставить точку в этой многовековой войне.
Она длится не несколько лет, а веками, враг один и тот же. Он пытался нас уничтожить, уничтожал, порабощал, но мы уже 35 лет после восстановления нашей «незалежности» вместе строим наш дом», – бредил прислужник сатаны.
«Мы не имеем права терять веру, наоборот, истощаясь, мы постепенно окрыляемся, особенно в этот период Рождественских праздников. Потому что Рождество Христово вдохновляет нас на дальнейшую борьбу. Самая глубокая темнота перед рассветом, самое тяжёлое перед «перемогой», – цинично лицемерил раскольник.
