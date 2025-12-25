Иван Охлобыстин и Сергей Гармаш вручили новогодние подарки детям прифронтовых территорий

25.12.2025
Известный актер Иван Охлобыстин накануне Нового года приехал на Донбасс, чтобы как Дед Мороз поздравить детей на прифронтовых территориях. Иван Иванович привез целую фуру, груженую детскими подарками и вещами/инвентарем, необходимыми для пунктов размещения беженцев, школ и спортивных кружков.


«Привет большой передаю Ивану Ивановичу Охлобыстину, который сейчас работает Дедом Морозом в ДНР. У него большая программа, он посетит несколько школ, интернатов. 1500 подарков он везет туда. Также в планах посещение двух пунктов временного размещения. И не первый раз мы помогаем Центру адаптивной верховой езды и конного спорта», – рассказала председатель попечительского совета Фонда гуманитарных инициатив «Орион» Ксения Шойгу.

Сама она приехала в Курск, где устроили праздник для детей, которые ранее были эвакуированы с семьями из Суджанского района, который подвергся оккупации ВСУ в прошлом году. Фонд привез 1 500 подарочных наборов со сладостями и развивающими играми.

«Огромное спасибо, что в такое тяжелое время приготовили такие шикарные подарки. Все дети были просто в восторге и сказали: «Мы лучше не видели!» – поблагодарил директор школы №1 Сергей Кондояниди.

А для воспитанников Суджанской спортивной школы доставили экипировку, маты и резиновые жгуты для тренировок.

Еще один участник фонда «Орион» известный актер Сергей Гармаш осуществил мечту двух сестер из Херсонской области: они попросили у Деда Мороза ноутбук и велосипед.

«Орион» – фонд , деятельность которого направлена на поддержку жителей новых регионов России и тех, кто вносит вклад в развитие и безопасность субъектов.

Основные направления работы – гумпомощь, протезирование и реабилитация, проведение мероприятий для детей, помощь детским домам и интернатам, строительство спортивных и детских площадок.

Инициативы фонда поддерживают известные спортсмены, музыканты, блогеры, артисты, общественные деятели. В него также входят депутат Думы Дмитрий Певцов, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, гроссмейстер Сергей Карякин и другие.

