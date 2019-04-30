Карасев считает допустимым понятие «ополченцы» и недопустимым – «террористы»

30.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Понятия «агрессор» и «террорист» не могут быть вечными в украинской политике, поэтому Киеву нужно чётко обозначить ополченцев ЛДНР как повстанцев, а не кричать на каждом углу мифические штампы, не имеющие отношения к реальности.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я же сказал, что «агрессор», «террорист», это не вечные сущности, это конвенции. Тем более, что они сепаратисты, можно как угодно называть, но это не террористы. Террористы были в Северной Ирландии, Ирландская Республиканская армия, которые в Белфасте взрывали супермаркеты и метро. У нас было хоть такое раз? Ни разу не было, и слава Богу. Они там, война там. Знаете, если бы тут, не дай Бог, было – это уже другой вариант, понимаете, когда мирные жители просто наши в Киеве тут гибли, или в других больших городах. Но этого же, слава Богу, не было. Так вот, давайте с этого начинать. Да, это как бы мятежники, по-разному их можно назвать, инсургенты. Более мягкое есть – ополченцы, которое так было принято в штыки. Возмущение будет всегда», – отметил политолог.

Также он вспомнил, что, несмотря на реальных чеченских террористов, Россия смогла интегрировать Чечню.

Вместе с тем, Карасев умолчал о том, что Россия не отнимала у чеченского народа его веру, культуру, обычаи и право говорить, учиться и повсеместно в республике использовать свой язык.

«Если ты политик, ты должен понимать, что будет возмущение, а как иначе? Надо тогда людям пояснять, объяснять, что террористы, это когда, представьте себе, вы зашли в метро – а там бомбу взорвали и погибло двадцать человек. Вот это террористы, когда в Чечне были. Но они же смогли как-то Чечню интегрировать, смогли простить, шло же как-то. Да, купили. Я не говорю, что это наш подход. Но, в принципе, было же такое. У нас же, слава Богу, это там, понимаете, на той стороне, это где линия соприкосновения, в зоне АТО, ООС, но не в Киеве же это было? Ну да, были взрывы, но это уже война диверсантов была, это же не было мирных (убийство – прим. ред.)? Это точечные взрывы отдельных машин, когда там погиб Шеремет, погиб Шаповал, полковник разведки и так далее.

Поэтому, ну какие террористы, ребят? Поэтому, с этого надо начинать, понимаете? Изменение подходов, изменение лексики, снять вот эту враждебную риторику», – резюмировал Карасёв.