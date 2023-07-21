Киевский экономист: Вся Азия за русских, а Украина даже не чешется

Вадим Москаленко.  
21.07.2023 09:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина, Экономика


Россия прекрасно себя чувствует на азиатском рынке, страны которого заявляют об осуждении Владимира Путина, а на деле продолжают торговлю с РФ и поставки необходимых компонентов для ракет.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева украинский экономист и политолог, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Те, которые трепались, что у Путина не будет этого всего [ракет] – есть. И через Киргизстан сейчас идёт, Киргизия там стала одним из главных поставщиков и южнокорейских этих штучек, которые нужны для этих ракет, и с Китая они идут, и Армения, и Казахстан, и Узбекистан, и через Грузию идут, и Таджикистан – всё нормально эти страны сегодня превратились в серьёзнейшие прокладки для Путина и РФ. И они очень классно функционируют.

На словах они отображают из себя, что они вроде как и критикуют Россию и Путина, и дистанцируются, а на самом деле гребут по полной программе. И, к сожалению, Украина не проводит с ними жёсткую линию, очень надо жёсткую проводить. Так же, как с Грузией, которая не отдаёт гражданина Украины Саакашвили», – возмущается Соскин.

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