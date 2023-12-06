Киевский психолог: Украинской идее приходит конец

Вадим Москаленко.  
06.12.2023 11:40
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Политика, Украина


На Украине растёт количество людей, которые разочаровались в лживом киевском руководстве и уже не ведутся на пропаганду.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил политический психолог Олег Хомяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине растёт количество людей, которые разочаровались в лживом киевском руководстве и уже не...

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«То, что уже происходит в стране и что будет происходить – это уже развал внутреннего порядка. Порядок я имею в виду в более широком смысле, это эффективность власти, и общественные отношения.

Самое тяжёлое будет происходить, до кризиса осталось не так долго, удар по украинской идее. Что такое Украина? Это будет связано с тем, пойдёт ли власть на переговоры о заморозке конфликта, это вопрос территорий, вопрос идентичности. Это вопрос того, достаточно ли одного духа для того, чтобы справиться с «прогнившей» российской системой», – сказал Хомяк.

Он подчеркнул, что не получится долго оправдывать потери от войны и отсутствие побед.

«То есть, окажется всё несколько не так, как всё рисовалось. И на мой взгляд, самый пик кризиса – это даже не экономические и территориальные потери, а удар по идее.

Потому что если с этой идеей мы не пришли к победе, и удерживаемся в хоть каком-то равновесии не своими силами а только благодаря союзникам, возникает вопрос в чём наша уникальность и сила.

Можно конечно идиотически говорить о коде, связанном с одеждой, борщом и с мовой, но и это станет несущественным. Потому что вопрос существования», – добавил психолог.

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