На Украине продолжается кампания по сносу еще каким-то чудом сохранившихся памятников русским писателям.

Сейчас в прицеле русофобов – памятник Михаилу Булгакову на Андреевском спуске, где жил писатель. Решение о демонтаже на прошлой неделе принял Киевсовет. Скульптура уже долгое время закрыта мешками с песком – изначально они появились под предлогом защиты памятника от повреждений во время воздушных атак.

Антироссийское пропагандистское издание «Украинская правда» публикует подборку мнений русофобов, считающих, что Булгакову нет места на украинской земле.

«Булгаков нам так засел во мнениях (я закончила русскую школу с углубленным изучением русской литераторы), потому что наших писателей расстреляли. Слава – на их крови. И может персонально Булгаков в том и не виноват, но для меня он – символ этих процессов. Он – автор империи. Империи, которая одних уничтожала, а других поддерживала», – завила украинская «письменница» Светлана Тараторина, бывшая крымчанка.

По мнению бывшего редактора русофобского журнала «Український тиждень» Дмитрия Крапивенко, Украина может чествовать представителей других культур, но только не тех, кто «чье творчество органично вписано в имперский проект».

«Он русский писатель. И всегда был таковым. Вот Маяковский имел какие-то украинские корни и написал замечательное стихотворение «Долг Украине», но при этом он, конечно же, поэт русский. Как и польский Юлиуш Словацкий, рожденный в Кременце, он польский и более ничей. Да, у нас будут стоять памятники Словацкому, Шолом Алейхему и имаму Шамилю. Ибо они не принадлежат к имперской культуре, а Пушкин и Булгаков принадлежат. Поэтому мы отказываемся от них», – заявил Крапивенко.

Отметился здесь и антироссийский пропагандист-гомосексуал Виталий Портников, долгое время работавший в российских СМИ.