Кличко продал экскурсию по Киеву за 50 тысяч долларов
Мэр Киева Виталий Кличко продал экскурсию по Киеву за 50 тысяч долларов на благотворительном вечере, который устраивал Всемирный боксерский совет (WBC), передает корреспондент ПолитНавигатора.
“Я нахожусь в командировке в США и был рад присоединиться к мероприятию и сделать промо Киеву и Украине. Экскурсия нашим городом “ушла” за 50 тысяч долларов”, – написал Кличко на своей странице в facebook.
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WBC традиционно собирал деньги на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире.
Кому именно достался лот от мэра Киева не сообщается.
Мероприятие “Ночь чемпионов” состоялось в Лас-Вегасе, в нем приняли участие легенды бокса Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Оскар Де Ла Хойя и другие.
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