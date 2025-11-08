Официальный представитель МИД России выразила недоумение «многовекторности» заявлений президента Сербии Александра Вучич, который общаясь с представителями Москвы говорит одно, а западным СМИ – абсолютно другое.

На это статс-секретарь МИД Сербии Невена Йованович не нашла ничего умнее, как ответить в духе «сама дура», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отвечая на вопросы журналистки RT Balkan по поводу интервью Вучича немецкому изданию Сicero, где тот допустил, что сербское оружие может попасть к ВСУ, официальный представитель российского МИД сказала, что отвергает возможность того, что «российские солдаты, отдавшие свои сердца за сербских братьев, будут убиты сербским оружием».

Она напомнила, что Россия неоднократно приходила на помощь дружественному сербскому народу как в прошлом, так и в наше время.

«Когда я читаю все эти интервью с президентом Сербии, я задаюсь вопросом, точно ли там существует один президент Вучич. Похоже, эти интервью дают разные люди. Мы слышим одни заявления, когда он находится в Москве, и другие, когда он даёт интервью из других географических точек. Я говорю только о публичной сфере. Не знаю, может быть, СМИ что-то неверно передали, но тогда должны быть разъяснения от пресс-службы президента Сербии, которая должна уточнить, всё ли было верно процитировано в этом интервью», — ответила Захарова.

По её словам, Москва неоднократно слышала заявления сербского руководства о том, что экспорт боеприпасов, произведённых в Сербии, находится под строгим контролем, а также о том, что они не будут поставляться на Украину, чтобы Киев не использовал их против российских солдат.

В ответ Йованович произнесла мантру о том, что «Сербия — суверенное и независимое государство, принимающее решения исключительно в соответствии со своими национальными интересами» и «представители дружественных стран, а также официальные представители их институтов должны уважать этот факт».

«Мы напоминаем госпоже Захаровой, что именно благодаря президенту Александру Вучичу Сербия – единственная страна в Европе, за пределами СНГ, которая не ввела санкции против Российской Федерации. Это решение не было ни лёгким, ни простым, но оно было принято исходя из убеждения, что историческая дружба не может быть нарушена под давлением. Мы подчёркиваем, что Сербия не поставляет оружие и военную технику сторонам конфликтов в любой точке мира и строго и последовательно соблюдает международные нормы и правила Организации Объединённых Наций. Также не следует забывать, что именно по рекомендации президента Вучича процедуры выдачи разрешений на экспорт оружия были подняты до уровня принятия решений Советом национальной безопасности, чтобы гарантировать, что ни одна пуля, произведённая в Сербии, не окажется в районах, затронутых конфликтом», – ответила она, будто бы никогда не слышала слова того же Вучича для немецкого издания.

В заслугу официальному Белграду представительница МИД Сербии поставила то, что декабря 2021 года Сербия не открыла ни одной главы в процессе вступления в Европейский союз, «хотя могла бы».

По её мнению «примечательно и, конечно же, не случайно, что эта дата совпадает с началом войны на Украине». Хотя еврочиновники часто посещающие Сербию постоянно заявляют, что вопрос тут в самом официальном Белграде, и далеко не только в одном его нежелании присоединяться к санкциями ЕС против России.