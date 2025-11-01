Вучич снял маску – Сербия хочет участвовать в схеме ЕС поставок оружия ВСУ

В интервью немецкому изданию Сicero президент Сербии Александр Вучич по сути допустил то, что сербские вооружения могли попасть к ВСУ.

Помимо этого сербский президент недвусмысленно намекнул, что его не волнует судьба продаваемых его страной боеприпасов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Просто спросите президента Украины Владимира Зеленского, какая балканская страна больше всего помогла Украине финансовой и гуманитарной помощью. Ответ может вас удивить. Исключительно из уважения к Украине мы не появились на Красной площади ни с солдатами, ни с военной техникой», – сказал Вучич немцам, имея в виду своё участие в параде 9 мая этого года в Москве.

Также он прорекламировал сербский ВПК, отметив, что «наши склады полны боеприпасов, и мы производим их больше, особенно минометных снарядов». При этом, по его словам, Сербия производит боеприпасов больше, чем, например, Франция.

«Хотя я не хочу, чтобы меня считали человеком, постоянно снабжающим воюющие стороны боеприпасами, Европе они необходимы. Именно поэтому я предложил нашим друзьям в ЕС заключить с нами договор купли-продажи и забрать всё, что у нас есть. Это был бы феноменальный вклад, который мы могли внести в европейскую безопасность».

На вопрос журналистов, как он относится к тому, что сербские боеприпасы могут быть использованы на Украине, Вучич ответил так:

«Клиенты могут делать с ними все, что захотят. Нам просто нужен долгосрочный контракт, чтобы иметь возможность планировать. Я всегда говорил, что Сербия военно нейтральна. Но мы абсолютно готовы сотрудничать с европейскими армиями. Мы уже активно сотрудничаем с нашими европейскими друзьями в военном отношении в Африке, Азии и на других континентах и готовы расширить наше присутствие вместе с европейскими войсками».

В июне СВР заявила, что «сербские производители прекрасно знают, кто является истинным получателем их боеприпасов, и что эти снаряды будут убивать российских военнослужащих и мирных жителей». Тогда официальный Белград, рассчитывавший на выгодный газовый контракт с Россией, опроверг эту информацию, однако теперь, после введения американских санкций против сербского нефтегазового концерна НИС, которым владеют дочерние структуры «Газпрома», сербское руководство сняло маски.