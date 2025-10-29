Мы уже 11 лет воюем с РФ. Где наши 60 «Фламинго»? – украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
29.10.2025 16:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 200
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина на 11-м году противостояния с Россией способна обеспечить свои военные нужды лишь наполовину – и все еще критически зависит от западных поставок. А с распиаренными ракетами «Фламинго» и дроном-ракетой «Пекло» вышел очередной обман.

Об этом в эфире канала LVIV MEDIA заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина на 11-м году противостояния с Россией способна обеспечить свои военные нужды лишь наполовину...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На 11-м году войны с россиянами возможность украинского ВПК относительно удовлетворения нужд сил обороны Украины – 50%, и мы этим гордимся. Сколько еще времени нужно, чтобы мы вышли на 100%? Что такое 50%?

Например, меняется правительство в Германии, а мы катастрофически зависим от западных партнеров, от той же Германии, которая вторая страна после США по поставке военно-технической помощи нашей стране. Если они поставят на паузу, чем нам воевать?», – вопрошал он.

«Согласитесь, не риторический вопрос, почему я и настаиваю на том, что основной акцент должен быть на украинских средствах поражения, в первую очередь, масштабирование.

Если Германия выделила два миллиарда евро – пожалуйста, отчитайтесь, куда пошли эти два миллиарда евро, и почему до сих пор нет «Фламинго», почему нет того же «Пекла»… И звучат заявления о том, что есть определенные технические проблемы.

Погодите, нас месяц назад убеждали в том, что уже два «Фламинго» в день штампуют – несложная арифметика, 60 «Фламинго» должно быть уже на вооружении сил обороны Украины!», – негодовал Снегирев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить