Мы уже 11 лет воюем с РФ. Где наши 60 «Фламинго»? – украинский эксперт

Украина на 11-м году противостояния с Россией способна обеспечить свои военные нужды лишь наполовину – и все еще критически зависит от западных поставок. А с распиаренными ракетами «Фламинго» и дроном-ракетой «Пекло» вышел очередной обман.

Об этом в эфире канала LVIV MEDIA заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На 11-м году войны с россиянами возможность украинского ВПК относительно удовлетворения нужд сил обороны Украины – 50%, и мы этим гордимся. Сколько еще времени нужно, чтобы мы вышли на 100%? Что такое 50%? Например, меняется правительство в Германии, а мы катастрофически зависим от западных партнеров, от той же Германии, которая вторая страна после США по поставке военно-технической помощи нашей стране. Если они поставят на паузу, чем нам воевать?», – вопрошал он.