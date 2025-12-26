Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Любой подконтрольный Киеву регион сегодняшней Украины ВС РФ способны оставить без света.

Об этом в эфире канала «Политека» заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Одесса, Херсон, Николаев – в ближайшее время будут в зоне риска на многочасовые отключения, вплоть до региональных местных блэкаутов. Если говорить о регионах, я не исключаю сложной ситуации в Полтавской области, где света нет на сегодня по 16-18 часов», – сказал Попенко.

При этом он заметил, что во время одного из последних ударов сразу три области – Ровенская, Хмельницкая и Тернопольская – остались без света.