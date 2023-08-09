На Украине начался прогрев к принятию похабного мира – киевский эксперт

09.08.2023 12:18
  (Мск) 
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Боевые действия на Украине завершатся к октябрю и в это же время начнутся переговоры о перемирии.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Боевые действия на Украине завершатся к октябрю и в это же время начнутся переговоры...

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«Активная военная кампания, я думаю, будет до октября. Дальше октябрь, это уже период дождей, осенней распутицы, – как карта ляжет с погодой, но проводить масштабные операции будет уже затруднительно, ситуация зафиксируется. Это может стать одним из побудительных мотивов.

Во всяком случае, что я вижу, что тему того, что, возможно, придется садиться за стол переговоров и идти к невыгодному, пользуясь ленинским выражением, похабному миру, прогрев этой темы начался. Как в медиа наших партнеров, так и в ряде заявлений», – сказал эксперт.

«Да, формула Зеленского, но почему-то, в Джидде с формулой Зеленского все ознакомились, да, ее будут обсуждать, но, похоже, настаивать, я не использую фразу, что Украина отказалась, но далеко не все страны, которые готовы участвовать в мирном урегулировании, согласны с этой формулой», – заявил Золотарев.

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