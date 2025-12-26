Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Прежние сражения стали для ВСУ цветочками в сравнении с сегодняшними.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Бомбардир» заявил основатель запрещенного в РФ неонацистского подразделения «Азов», ныне командир 3-го штурмового корпуса Андрей Билецкий.

У него поинтересовались, когда было сложнее воевать, во время боев за Бахмут (Артемовск), где ВСУ противостояла ЧВК «Вагнер», или сегодня.

«Бахмутская кампания, где я принимал непосредственное участие, скажем так, из окопа в бою, для нас была гораздо легче. Я уверен, сейчас пехота в моей бригаде гораздо больше нагрузок переносит, гораздо тяжелее у нее бой, потому что концентрация беспилотных систем противника», – пожаловался Билецкий.

По его словам, по причине такого положения дел цена ошибок стала намного выше.