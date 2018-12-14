«Нафтогаз» объявил о «перемоге»

14.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Акционерное общество «Нафтогаз Украины» отсудило у российского ПАО «Газпром» в восемь раз больше денег, чем потратило в 2014 году.

Об этом заявил главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти 2.1 миллиарда долларов, которые мы уже получили от «Газпрома» в виде газа, это в восемь раз больше, чем все административные расходы «Нафтогаза», включая наши зарплаты, премии, автотранспорт и расходы на юристов. То есть разговор идёт про то, что, хотя это и дорогой процесс, то, что мы выиграли – это несравнимо больше, чем то, что мы потратили», – отметил представитель команиии

Также он сообщил, что «Нафтогаз», отсудив себе возможность не платить по заключенным договорам, сэкономил огромную сумму.

«Но эти 4,6 миллиарда долларов, которые мы выиграли по транзитному делу, из которых мы получили 2.1 миллиарда долларов – это только одно дело. Мы также выиграли по делу о поставке газа. Во-первых, мы полностью защитились от требований «Газпрома», а это, если взять в общем, около 80 миллиардов долларов, которые они реально требовали от нас. И мы реально, согласно подписанному контракту, должны были заплатить», – признался директор.

Напомним, 20 сентября Юрий Витренко со счетов Ощадбанка отправил на счет жены Ирины Шафрановой-Витренко в Лихтенштейне 1 млн 900 тыс. евро и 2 млн 900 тыс. долларов США.