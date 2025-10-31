«Нагоним страху на русских!» – в Киеве хотят расширить подрывы дамб в России

Вадим Москаленко.  
31.10.2025 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 400
 
Украинские террористы должны продолжать взрывать дамбы российских водохранилищ, чтобы запугать местное население.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-полковник ВВС Украины Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Направление на Волчанск, после подрыва Белгородского водохранилища, был сброс воды, и она подтопила левый берег Северского Донца. Россияне там сейчас лягушек и раков ловят.

Идёт психологическая операция, очень хорошая и толковая. Я поддерживаю такого рода операции», – сказал Свитан.

Он подчеркнул, что таким образом ВСУ и ГУР «нагоняют страху» на население приграничных регионов России.

«Одно только упоминание о Силах беспилотных систем Украины уже нагоняет страху на россиян. И Мадяр, который сейчас рулит этими системами, работает хорошо.

Достаточное количество беспилотников и пилотов даст возможность создать реальную килл-зону на 30-40 километров. Ни одна российская железка не проскочит. Но это если будет достаточное количество дронов и личного состава», – добавил укро-полковник.

Отметим, что основной ущерб Белгородскому водохранилищу был нанесен ракетами Хаймарс.

