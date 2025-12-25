«Нашли этот ключик» – почему на Украине взвыли после новых ударов по энергетике

Своими недавними ударами по украинской энергетике ВС РФ стали уничтожать ключевые подстанции, которые передают электричество от АЭС. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Начали бить глобально. Украинская энергетика на 60% генерируется атомными электростанциями, то есть, ты можешь до опупения бить по подстанциям, по ГСМ, но по итогу всё равно электричество будет генерироваться и вырабатываться. И мы, наконец, начали бить по атомной инфраструктуре.

Я сейчас не говорю о том, что мы бьём по атомным электростанциям. Но мы нашли вот этот ключик, особенно на фоне наступающих холодов, – в Минэнерго Украины после крайних ударов сообщили, что снижена генерация у них электроэнергии. И это – тот самый ключик, потому что не надо наносить удары по самим АЭС, чтобы заставить их перестать генерировать энергию, надо бить по инфраструктуре, через которую электроэнергия с АЭС идёт уже по сетям…

Мы ударили по подстанциям, которые связаны с Ровенской и с Хмельницкой АЭС, и тут же у них всё просело. Просела электроэнергия, встала «Запорожсталь», там включились дополнительные генераторы, но их не хватает для того, чтобы такой гигант обслуживать, они его просто заглушили. Это, собственно, и есть та самая цель наших ударов, которую мы преследуем», – заявил Коц.