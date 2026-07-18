Норвежский генерал наметил цели для ядерного удара России

Наибольшую опасность для Запада представляет российская военно-морская база на Кольском полуострове.

Об этом начальник штаба обороны Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил на американском Aspen Security Forum, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия вызывает беспокойство, потому что у нее есть ядерное сдерживание и подводные лодки, базирующиеся недалеко от Норвегии и Финляндии на Кольском полуострове.

Это оружие нацелено не на Хельсинки или Осло, а на США, Берлин, Лондон, Париж. Это способ России продемонстрировать свою военную мощь и остаться мировой державой, используя этот военно-морской комплекс, включающий в себя подводные лодки, которые несут ядерное оружие и могут прорваться через Великобританию, Исландию, Гренландию, попасть в Атлантику. И их очень трудно отследить», – сказал Кристофферсен.