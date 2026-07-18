Норвежский генерал наметил цели для ядерного удара России
Наибольшую опасность для Запада представляет российская военно-морская база на Кольском полуострове.
Об этом начальник штаба обороны Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил на американском Aspen Security Forum, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Россия вызывает беспокойство, потому что у нее есть ядерное сдерживание и подводные лодки, базирующиеся недалеко от Норвегии и Финляндии на Кольском полуострове.
Это оружие нацелено не на Хельсинки или Осло, а на США, Берлин, Лондон, Париж. Это способ России продемонстрировать свою военную мощь и остаться мировой державой, используя этот военно-морской комплекс, включающий в себя подводные лодки, которые несут ядерное оружие и могут прорваться через Великобританию, Исландию, Гренландию, попасть в Атлантику. И их очень трудно отследить», – сказал Кристофферсен.
Сам норвежский генерал настроен поддерживать «низкий уровень напряженности».
«В то же время существует неопределенность относительно развития событий в Арктике. Единственное, что мы знаем наверняка, это то, что Россия будет и дальше уделять большое внимание ядерному сдерживанию, чтобы оставаться мировой державой. А неопределенность связана с изменением климата», – сказал Кристофферсен, уточнив, что вечная мерзлота тает.
English version :: Читать на английском Норвежский генерал наметил цели для ядерного удара России
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: