Паника киевского политолога: Еще ничто так не угрожало нашему будущему! 

Судьба Украины решается не в Покровске (Красноармейске), а зависит от происходящего в тылу.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ставка сделана на то, что должен обрушиться и оказаться в кризисе тыл. Причём ставку делает и Кремль, и об этом говорит в Украине военно-политическое руководство, потому что речь идёт о новых видах вооружений, дальнобоях, о том, что нужно достать и так далее, кто больше разрушит, кто больше подорвёт внутреннюю стабильность, устойчивость системы.

Согласитесь, опасный поворот, потому что он ведёт к массе непредсказуемостей», – переживал эксперт.