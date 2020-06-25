25.06.2020, Белград, Ксения Голуб
 
Балканы, Выборы, Политика, Сербия
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Партия Вучича идет на рекорд и получает феноменальную поддержку


Старания прозападной оппозиции Сербии и призывы к бойкоту привели к тому, что правящая партия и ее союзники на минувших парламентских выборах только усилились.

Почему это произошло и как будет выстраивать победивший блок сербского президента Александра Вучича внутреннюю и внешнюю политику «ПолитНавигатору» рассказал сербский политолог Деян Вук Станкович.

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– Господин Станкович, что, на ваш взгляд, в первую очередь, показали завершившиеся выборы?

– Выборы показали доминирование в политической жизни страны правящей Сербской прогрессивной партии. И оно стало мощнее. Впервые в политической истории Сербии одна партия освоила более 185 мандатов в парламенте. Когда будут объявлены конечные результаты, думаю, они смогут получить от 189 до 191 мандата. Такие результаты, если смотреть в прошлое, были только один раз –  если вспомнить 5 октября, когда свергли власть Милошевича, прозападная коалиция DOS – «Демократическая оппозиция Сербии», получила 176 мест в парламенте. Это было в политическом смысле настоящее цунами, которое «снесло» тогда всех политических конкурентов. И та партия свободно проводила ту политику, которая соответствовала ее представлениям.

Другая вещь, которую показали нынешние выборы – это слабость оппозиционных партий, часть которых бойкотировала выборы, а часть участвовала в них. И в числе тех, кто сумел преодолеть 3% барьер (который был по решению властей снижен в этом году с 5% до 3%) – только одна умеренно оппозиционная партия бывшего ватерполиста Александра Шапича «СПАС». Она строится не на какой-то особой идеологии, а сфокусирована на решении обычных, жизненных, ежедневных задач и проблем горожан. При этом она мирная и не идет на конфронтацию с оппонентами и органами типа REM – регулятора электронных СМИ и медиа, в отличие от других оппозиционных движений и партий.

Другие оппозиционные партии, которые участвовали в выборах, не смогли получить достаточного количества голосов. И это в основном те политические объединения, которые имеют похожее националистическое сообщение для народа или скептически смотрят на курс евроинтеграции – они получили максимум 2,5-2,6% голосов и не смогли пройти в парламент. Думается, что если бы ценз оставили на  прежнем уровне – 5%, они бы получили меньший результат.


При этом, оппозиция, которая безусловно выступает за сотрудничество с ЕС, при любом отношении к вопросу Косово, показала также свою неуспешность – ни одна подобная партия не вошла в парламент. А ситуация, когда оппозиция критикует условия выборов и сетует на отсутствие свободы медиа, есть во всех странах – и в России, и в Венгрии, и неудивительно, что есть и в нашей стране. При этом посмотрите на силу тех же Fox или CNN, которые критикуют Трампа – в США оппозиция очень сильная. В нашей же стране оппозиция неинтересна для серьезной прессы, потому что она имеет слабую инфраструктуру и организацию, непроработанную программу и различные проблемы внутри своих рядов. Иными словами, «плохому танцору туфли мешают». У них есть свои медиа, они имеют возможность доносить свою позицию до избирателей. Только людям эти по большому счету маргинальные организации и личности, которые хотели вновь попасть во власть, уже не интересны.

Сейчас мы имеем схожую ситуацию с Россией – когда есть национальный лидер и одна ведущая партия. Как в России есть харизматичный лидер – Владимир Путин, так и в Сербии Александр Вучич, и ему верят.

– При этом явка в минувшее воскресенье была ниже, чем на прошлых выборах –  это сказалось влияние оппозиции?

– Что касается идеи бойкота – она не оправдалась, об этом говорит явка избирателей в более чем 50% в такой сложный  период для страны. Главный психологический барьер был преодолен – и хотя были некоторые технические проблемы, можно с уверенностью сказать, что народ смог выразить свое видение ситуации и выбрал пути дальнейшего развития, выразил свое доверие Сербской прогрессивной партии Александра Вучича и Социалистической партии Ивицы Дачича. И даже если бы другие партии набрали больше, преодолели барьер, даже если бы количество отданных за партию Вучича голосов было на уровне 60%, она бы все равно была доминирующей.

Некоторое снижение числа голосующих  я связываю в первую очередь с определенной психологической ситуацией после чрезвычайного положения, вызванного коронавирусом. Его отменили всего месяц назад. Люди еще боятся общественных мест, стараются держаться подальше от скоплений народа, боятся заразится и есть некоторая социальная депрессия. Но СПП смогла убедить своих сторонников прийти на голосование, как и партия Дачича. А остальные то приглашали к бойкоту, то на выборы…и энтузиазм у их избирателей, в итоге, был намного ниже.

Деян Вук Станкович.

– Как Вы оцениваете общую атмосферу на выборах? Были ли нарушения, давление на избирателей?

– В целом атмосфера была хорошей. Какие-то единичные инциденты наблюдались, и с ними отдельно разбираются. А что касается давления на избирателей – тут как посмотреть. Если вам звонит представитель какой-то компании и предлагает что-то купить – это давление?  А если звонит представитель политической партии и приглашает прийти на выборы, или распространяются материалы пропаганды? Это некто начинает называть притеснением, давлением, а по-сути, это такая же акция. Другое дело, кто-то говорит о покупке голосов, но это опять-таки, без доказательств.

И в итоге посмотрите – сейчас нет никаких массовых протестов против результатов выборов, люди не выходят на улицы- значит эти результаты отражают реальную картину в стране.

– В ряде муниципалитетов партия Вучича не победила. С чем это связано?


Она проиграла всего в паре небольших муниципалитетов. По отношению ко всей стране это ничего не значит. А причина проста – у местного политика были свои плюсы, возможно он хорошо показал себя в то время, когда был у власти. Сугубо личностный фактор сработал.  И это тоже нормальная практика. Если бы было больше подобных «оазисов», власти пришлось бы задуматься. А так в целом оппозиция призывает сменить власть каким-то переворотом, вместо нормальной работы, потому что им самим хочется вернуться на свои прежние посты. И эта идея не нравится народу.

– Оппозиция в этот раз не получила ничего в парламенте. Может ли это создать проблемы в дальнейшем, ведь парламент, по сути, стал однопартийный.

– Я думаю, что Сербия сейчас имеет отличную возможность за последние 30 лет  – она может как уничтожить, так и создать новую оппозицию, которая будет иметь достойную альтернативную программу и решения, которые не даст власть.  И, возможно, она станет неким фактором, который будет направлять власть, корректировать ее деятельность, указывать на ошибки. Эта ситуация в любом случае открывает новые возможности.

Сейчас мы имеем огромное количество маленьких оппозиционных лидеров, которые при этом не явные, не могут повести людей и уже поднадоели. И это шанс для новых личностей, для которых сейчас открывается дверь на политическую сцену.

– Как вы оцениваете ситуацию с победившими партиями национальных меньшинств?

– Я рад, что теперь в нашем парламенте будут присутствовать представители венгерской, албанской, боснийской общин. Они показали очень высокий уровень организации и активную явку своих избирателей. Нашей сербской оппозиции и многим другим партиям стоит поучиться этому. И представители албанцев из Прешевской долины, и венгры Воеводины, и боснийцы из Санджака будут принимать непосредственное участие в политической жизни страны, высказывать свое мнение в отношении интересов своих народов, к которому необходимо будет прислушиваться.

– Как вы считаете, изменится ли сейчас курс СПП и Сербии? Как будет выстраиваться отношения с ЕС, Россией и Китаем?

– Однозначно общий курс нашей страны меняться не будет. И все прежние отношения останутся в том же формате. Это относится и к нашему другу России. Это наш основной партнер на геополитической арене, в первую очередь в вопросе Косово. Сейчас снова все самые значимые мировые силы включены в его решение. И мы имеем давление от Запада, который нам предлагает путь евроинтеграции в обмен на отказ от идеи воссоединения с Косово, верификацию агрессии НАТО 1999 года.

Сложно иметь нормальную политическую, экономическую, дружескую интеграцию с теми, кто на нас напал. Мы имеем тысячи погибших в Косово и сотни тысяч пострадавших в результате противоправной агрессии НАТО. Они пытаются навязать нам свое мнение о том, что мы были в чем-то виноваты и поэтому лишились трети своей территории, а потому давят на нас. В том числе и за то, что мы не согласились ввести санкции против России.

Мне кажется, эта ситуация во многом инициирована нынешней Германией, которая свои преступления времен Второй мировой войны пытается переложить на кого-то другого. Поэтому то они пытаются обвинить сербов в геноциде, сделать нас главными преступниками, и это уже нездоровая тенденция. Многие сегодня пытаются переписать историю, переложив все заслуги в победе в этой страшной войне на союзников. Но ведь именно СССР был ключевой державой, победившей нацизм.  И еще не известно, как бы выглядела Европа сегодня или Америка, если бы не героический подвиг русского народа.  Сегодняшняя же ситуация выглядит как некий нездоровый эксперимент над нами.


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