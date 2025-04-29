Плевать на достижение целей СВО! – «план Трампа» писали беглые либералы?

Михаил Рябов.  
29.04.2025 13:57
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Либералы, Политика, Россия, США, Украина


Вбрасываемые западными СМИ «утечки» с переговоров свидетельствуют, будто выдаваемые за «план Трампа» пункты навязываемого Москве соглашения писали российские либералы, которым нужна отмена санкций, но плевать на достижение целей СВО.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил российский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вбрасываемые западными СМИ «утечки» с переговоров свидетельствуют, будто выдаваемые за «план Трампа» пункты навязываемого...

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«Такое ощущение, что опубликованный «план» является планом, написанным российскими прозападными либералами. Он из себя представляет обмен: Россия получает снятие санкций США, что выгодно прозападной части российской элиты, а за это Россия отказывается от целей СВО и фиксирует себя на достигнутом, отказываясь от смены нынешнего русофобского украинского режима», – сказал Марков.

Впрочем, по его мнению, объявленное Владимиром Путиным перемирие на День Победы – свидетельство того, что переговоры пока не увенчались успехом, ведь первоначально прогнозировалось объявление Трампом длительная отмена боевых действий с 1 мая.

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